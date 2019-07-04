"Может лопнуть терпение": украинскую власть обвинили в потакании пророссийскому реваншу

Снятие с выборов в Верховную Раду бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария – это тактическая победа гражданского общества на фоне многих поражений.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал директор Школы ответственной политики Андрей Юсов, который считает, что вся ситуация, сложившаяся вокруг регистрации двух одиозных кандидатов – это часть широкомасштабной гибридной войны, которая идет в Украине.

Анатолий Шарий и Андрей Клюев

"Отмена регистрации Шария и Клюева – это тактическая победа гражданского общества, но победа на фоне многих других фронтов, и даже местами поражений. Вот вчера мы получили отмену регистрации Шария и Клюева, а сегодня новое решение Киевского окружного административного суда об отмене штрафа телеканала "Интер" из-за слова ведущих о фашистских захватчиков, чьими именами названы улицы Киева", – говорит общественный активист.

"И то, что в Верховную Раду без скандалов и вполне легально проходят целые горсти Медведчуков, Киваловых и ничего с ними не поделаешь, многие из них пройдут в парламент", – добавил Юсов.

По его мнению, из-за отсутствия политической воли со стороны нового руководства государства, а иногда и попустительстве, Украина имеет настоящий ползучий пророссийский реванш, и задачи для общественности и части будущих депутатов Рады по борьбе с этой ситуацией будут очень тяжелыми.

"На самом деле проблемы гораздо более серьезные, тот же Медведчук и вся его когорта – только они уже является системной и опасной угрозой для государства Украина, и с точки их медиаактивности – скупки активов, и их политической активности – баллотирования в Раду. Это тот газ, который действует постепенно, здесь много мелких шагов, и на каждый из них ты даже майданом не отреагирует", – объясняет Юсов.

Но, как говорит активист, у людей может лопнуть терпение.

"Рано или поздно может накопиться критическая масса ощущение поражения, несправедливости и измен, что действительно у общества может лопнуть терпение. И здесь главное, чтобы те люди, которые получили власть от народа, не потеряли связь с реальностью", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL:

После регистрации Клюева, а также блогера Анатолия Шария (который идет в парламент под №1 в политсиле "Партия Шария") в соцсетях появились призывы к Украинской выйти на акцию протеста.

Митинг состоялся в центре Киеве 2 июля. Люди, вышедшие на Майдан Независимости, требовали не пустить этих кандидатов на выборы.

3 июля Центральная избирательная комиссия сняла с выборов в Верховную Раду бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария.

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