Сегодня был в Верхнеднепровском интернате . К сожалению, разминулся с делегацией начальника социальной защиты области госпожи Кришень. По словам сотрудников интерната, был даже генерал. Но не было представителя Минздрава. Приезжали решать вопрос возможности разселения детей из интерната по другим заведениям для размещения вместо них потенциальных носителей короновируса.

В интернате 122 ребёнка. И хотя половина из них старше восемнадцати, они все дети. У всех диагноз умственная отсталость с разной степенью. Многих просто нужно кормить с ложки, некоторым взбивать еду в блендере. Некоторые лежачие. Все эмоционально не стабильны. Все нуждаются в постоянном уходе.

За два десятилетия руководитель интерната выстроил семью, где старшие по мере сил ухаживают за младшими. Сотрудницы интерната - прекрасные женщины с огромной человечностью . Смена среды для детей однозначно приведёт к летальному исходу.

Согласен, проблема коронавируса очень серьёзная, её необходимо решать, но не за счёт детей-инвалидов . Просто средневековье.

Не хочу утверждать голословно, но ходит информация, что в области "подъедаются" пенсионные средства в интернатах. По словам директора, он же опекун, на счетах его подопечных порядка 11 миллионов гривен, и ни одна копейка не ушла "налево". Интересно, как в других заведениях?

Недавно в интернате открыли отделение для взрослых. Отремонтировали помещение без привлечения бюджетных средств. Есть в Украине добрые и отзывчивые люди .

Планирую как адвокат заключить договор pro bone и защищать права детей. Прошу коллег оказать содействие.

Господа журналисты! Посетите интернат, пообщайтесь с работниками и детьми , пожалуйста. Может быть , я субъективен, но по мне это край ...

Ещё раз подчеркну, с коронавирусом надо бороться, но не теряя человеколюбие. Иначе тупик .

P.S. ....

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