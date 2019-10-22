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22 октября • обновлено в 13:34
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"Пробили очередное моральное дно!" "ЕС" заявила о лжи на известном телеканале

1.8т Читать материал на украинском

Пресс-служба партии "Европейская солидарность" обвинила провластный телеканал "1+1" в распространении ложной информации о пятом президенте Украины Петре Порошенко.

Заявление появилось на сайте пресс-службы политсилы. Как отмечено в сообщении, телеканал обвинил лично Порошенко в повышении тарифов на водоснабжение в городе Виннице, и отметил что таким образом пятый президент якобы лично "шантажирует" винничан.

"Вынуждены напомнить, что формирование тарифов на коммунальные услуги – это компетенция соответствующего городского совета. Пятый президент Украины Петр Порошенко не мог, не может и не мог быть причастным к формированию никаких тарифов", - сказано в заявлении.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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"Сплошная ложь стала визитной карточкой телеканала Игоря Коломойского. Такая редакционная политика противоречит любым стандартам журналистики и является недостойной попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти", - считают в политсиле.

Там отметили, что такими действиями провластный телеканал "1+1" пробил очередное моральное дно.

Как писал OBOZREVATEL, ранее "ЕС" заявляла, что ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосийчук обоврала пятого президента Петра Порошенко, заявляя о якобы уголовных правонарушениях в связи с мифическими "панамскими оффшорами" Петра Порошенко.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Какой Беня - такой и канал.
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