Про карантин. Пандемія реальна та смертоносна, але є деякі "але"
Про карантин
Пандемія реальна і смертоносна.
Карантин, безумовно, допомагає уникнути тисяч смертей.
Але, є деякі "але":
- економіку України, "зелені" владоможці, "поклали" ще до пандемії;
- маски та інші захисні засоби "зелені бариги" розпродували по світах вже під час пандемії;
- українські лікарі через бездіяльність "зеленої влади" масово хворіють на "коронавірус", не отримують належної матеріальної винагороди, потребуть додаткового соціального захисту;
- протягом всього карантину привілейовані торгівельні мережі стали монополістами і отримали надприбутки;
- мале і середнє підприємництво "зелена" влада, користуючись карантинними обмеженнями, поставила на межу виживання;
- антиукраїнські олігархи, маючи цілковитий контроль над засобами масової інформації, "з рук" президента Зеленського отримали ще й контроль над конкретними регіонами України;
- відсутність стратегічного і навіть оперативного мислення, махровий популізм, хаотичність дій і повна безпорадність у розбудові Держави та відстоюванні Національних українських інтересів - характерологічна риса існуючої охлократичноі влади;
- керівники місцевого самоврядування, як правило, праві у своїх негативних висновках стосовно дій "зеленої" влади під час карантину та війни;
- але "мери" мають розуміти, що ні в якому разі не можна допускати будь-яких проявів "міського сепаратизму" та сіяти хаос;
- пам’ятаймо, що Кремлю та його посіпакам в Україні, для ліквідації нашої Держави, в першу чергу, треба дестабілізувати ситуацію та спровокувати справжній громадянський конфлікт.
Українці, будьмо виваженими і мудрими!
Переживемо карантин, здолаємо пандемію, перейдемо у наступ, звільнимося від чергових кровопивць, закінчимо нашу Війну за Незалежність - Перемогою...
Так буде.
Слава Україні!