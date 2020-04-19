#про_Головне
Святкуючи Воскресіння Христове, пам'ятайте про головне і головних, про тих, завдяки кому і заради кого попри все святкуємо.
Подякуйте їм і помоліться:
За тих, хто на лінії вогню- Боже, збережи!
За лікарів -Боже, благослови!
За тих, хто поранений і хворий- Боже, поможи!
За полонених і безвісти зниклих- Боже, поверни!
За вбитих - Господи, упокой!
За їх родини. - Боже, не покинь!
За волонтерів і небайдужих- Боже, дай сили!
За капеланів- Боже, укріпити!
За байдужих - Боже, врозуми!
За наших дітей- Боже, спаси і сохрани!
За Україну -Господи, помилуй нас!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.