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20 октября • обновлено в 14:28
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Олег Сенцов
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссер Все статьи автора

Про братьев

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Про братьев. Уже не в первый раз вижу как мои слова пытаются вырвать из контекста, перекрутить и вывернуть нужной злопыхателям стороной. В основном этим занимаются российские СМИ, но есть и украинские, льющие воду на мельницу врага, цель у которого одна: разобщить, рассорить, стравить. Я не буду ссылаться на трудности перевода, а лишь повторю и расширю свою мысль из того интервью немецкому изданию.

Во мне нет ни капли украинской крови, если рассматривать вопрос происхождения. Но я гражданин Украины, рожденный на ее земле, как и многий из нас, осознавший причастность и ответственность за свою страну, там, на Майдане и принимавший активное участие в борьбе за настоящую независимость своей родины. Я горд называть себя украинцем и быть часть новой украинской нации, не формирующейся исключительно по национальному признаку, а объединяющейся прежде всего общей системой ценностей. В этом и есть наше главное и глубинное отличие от современных россиян, состоящих, кстати, не из одних только русских, которые начали развиваться, а точнее деградировать в совершенно другую сторону. Главный разлом произошел в 2014 году и привел к войне, в которой мы защищаем свою страну и свой выбор жить так, как мы хотим. Жители Мордора искренне нас не понимают и считают, что они возвращают украинцев на путь истинный, ведущий в топкое болото, в котором Россия гниет уже давно. А методы такого вот принуждению к дружбе у них одни и те же, еще с советских времен: танки, снаряды и штыки.

Как по мне, странно отрицать родственное происхождение украинского и русского народов, как и пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине.

Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это по-важнее любых споров о родственных корнях.

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Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олега Сенцова
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Kalko Lyudmila
Kalko Lyudmila
И все же этнически русские и украинцы разные народы.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Kalko Lyudmila, разные, а белорусы третьи, не смотря на свое русскоязычие
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