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Александр Тверской
Александр Тверской
ЖурналистВсе статьи автора

Про "антисемитизм" бан*еровцев: развеиваем мифы

1.9т

На фото Лейба Иосифович Домбровский. В 1941 году он попадает в плен к нацистам. Изменив полностью ФИО на Леонида Панфиловича Дубровского, в этом же году ему удается сбежать из плена и Лейба под новым именем поселяется в Ровно.

В 1943 году он добровольно вступает в ОУН и ведет активную идеологическую борьбу с красной чумой. А вот еще несколько интересных комментариев на эту тему: "Евреи храбро воевали в рядах УПА, мы не знаем случаев их недостойного поведения" - историк, языковед, востоковед Ярослав Дашкевич. "Все они честно выполняли свой долг, оказывали помощь не только бойцам, но и всему населению, не оставляя боевых порядков в тяжелых ситуациях, даже тогда, когда имели случай перейти к красным. Многие из них погибли воинской смертью на защите идеалов, за которые боролся украинский народ.

Большинство врачей УПА были евреи, которых УПА спасала от уничтожения гитлеровцами. Врачей-евреев считали равноправными гражданами Украины и командирами украинской армии. Здесь необходимо подчеркнуть, что все они честно исполняли свой тяжкий долг, объезжали территории, организовывали полевые больницы и больницы в населенных пунктах. Не покидали боевых рядов в тяжелых ситуациях, даже тогда, когда имели возможность перейти к красным. Многие из них погибли воинской смертью в борьбе за те идеалы, за которые боролся весь украинский народ" – Руководитель повстанцев ОУН Микола Лебедь "Немало бежавших из гетто в западных регионах Украины в 1942 – 43 годах так или иначе встречались с украинскими повстанцами.

Это непростая картина, большей частью позитивно окрашенная. Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам. Однако, повстанческие отряды были разными, полевые командиры были разными". - Профессор, доктор наук Феликс Левитас. Левитас бладает одной из наибольших в Украине библиотек по истории фашизма и гитлеризма, которую собирает в течение 20 лет. Докторскую диссертацию защитил в 1997 году на тему "Евреи Украины в годы Второй мировой войны". А это радиограмма партизанов-большевиков от 30 октября 1943 года: "Националисты в Домбровице мобилизовали всех портных для изготовления теплой одежды на зиму. По последнему распоряжению штаба националисты сейчас принимают к себе всех, кроме поляков. В данное время [среди] националистов много евреев, особенно врачей”.

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Александр ТверскойАлександр Тверской
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Источник:Facebook Александра Тверского
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