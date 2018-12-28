''Призываем не признавать'': в РПЦ сделали подлое заявление о церкви Украины

Синод РПЦ призвал другие поместные церкви не признавать созданную по результатам Объединительного Собора 15 декабря единую украинскую церковь.

Об этом было постановлено во время собрания церковников 28 декабря, передает пресс-служба религиозной организации. Утверждается, что россияне обсудили "тяжелые последствия антиканонического и преступного вторжения Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Украинской Православной Церкви [МП]".

Как сказано в сообщении, на синоде был "особо отмечен" якобы неканонический характер состоявшегося в Киеве Собора "в составе членов раскольнических групп".

"Обратиться к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви в связи с переживаемыми испытаниями, а также не признавать сообщество, учрежденное Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года в Киеве, в качестве автокефальной поместной православной церкви", — сказано в постановлении синода.

Глава РПЦ Патриарх Кирилл Talks.su

Как писал OBOZREVATEL, во время проведения синода РПЦ решила отомстить Константинополю за якобы неканонические действия в Украине и ''позарилась'' на десятки стран мира.