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''Призываем не признавать'': в РПЦ сделали подлое заявление о церкви Украины

2.3тЧитать материал на украинском

Синод РПЦ призвал другие поместные церкви не признавать созданную по результатам Объединительного Собора 15 декабря единую украинскую церковь.

Об этом было постановлено во время собрания церковников 28 декабря, передает пресс-служба религиозной организации. Утверждается, что россияне обсудили "тяжелые последствия антиканонического и преступного вторжения Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Украинской Православной Церкви [МП]".

Как сказано в сообщении, на синоде был "особо отмечен" якобы неканонический характер состоявшегося в Киеве Собора "в составе членов раскольнических групп".

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"Обратиться к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви в связи с переживаемыми испытаниями, а также не признавать сообщество, учрежденное Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года в Киеве, в качестве автокефальной поместной православной церкви", — сказано в постановлении синода.

Глава РПЦ Патриарх Кирилл

Глава РПЦ Патриарх Кирилл

Talks.su

Как писал OBOZREVATEL, во время проведения синода РПЦ решила отомстить Константинополю за якобы неканонические действия в Украине и ''позарилась'' на десятки стран мира.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Россия
Теги
РПЦцерковный конфликтУПЦ МП
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
ТЕРМОС для ФЕКАЛИИ уже дали голубому Еблифанию ?
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Bukin Sergii
Bukin Sergii
Umnichkov Voldemar, рюський ИДИОТ ???
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Поезд ушел.
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3
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минин евген
минин евген
бородатый педераст, на фотке, как-то рот подозрительно открыл.
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Попова Ольга
Попова Ольга
минин евген, ЖДЕТ КТО ПИСТОН ВСТАВИТ , ПУЦЯ ИЛИ ЧЕЧЕН
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