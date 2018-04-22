Добровольно-принудительные военные сборы для жителей "ДНР" от Захарченка

Стало известно, что глава "Донецкой Народной Республики" Александр Захарченко подписал указ о военных сборах, которое вступило в силу 14-го марта. В нём идет речь о проведении учебных военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе. Захарченко акцентирует, что сборы будут проведены "в целях своевременного формирования резерва в период нарастания военной угрозы". Также отмечается, что оккупационным администрациям городов и районов "ДНР" поручено разработать план организации взаимодействия с отделами "военного комиссариата".

Захарченко не первый раз проводит военные сборы резервистов, однако на этот раз призывают не только бюджетников, но и частников, то есть сотрудников небюджетных организаций. Даже "белобилетники" - признанные непригодными к военной службе, обязаны явиться на сборы; что подтверждают комментарии в социальной сети Telegram:

"Повестки не было, пришёл указ от захара на администрации районные, которые в свою очередь даже чиновников напрягают. Я естественно не явлюсь, ибо оно мне не тарахтело. Но интересно кого ещё. То, что слышал, с петровки завтра 400 чел поедет тудой. Я с белым билетом (в 6 лет хронический гастрит, я не призывался от слова вообще) а напрягают".

При этом большинство СМИ сообщают, что Захарченко не подтверждает информацию о проведении мобилизации местных жителей. Исходя из слов Захарченко, в указе №197 говорится о создании призывных комиссий для определения статуса граждан, подлежащих призыву на военную службу. Комиссии будут предоставлять гражданам отсрочки, освобождать от призыва или зачислять в запас.

Как бы там ни было, но глава боевиков "ДНР" в своем заявлении все равно упоминает о призыве на военную службу. Причем жители оккупированных территорий были уверены в том, что никаких военных повинностей не будет, и что в армию ни в коем разе не призывают, лишь только по желанию. А сейчас так называемые стражи порядка – "Министерство внутренних дел ДНР", получают указ властей о том, что они должны принудительно призывать, доставлять, а также разыскивать мужчин, которые не явились в указанный срок и в назначенное место сбора, указанное в повестке от "военкомата ДНР".

Жители Донецка относятся к распоряжению Захарченко очень негативно:

"Есть такое выражение: служить в армии - отдавать долг родине. С какого момента жизни человек что-то должен родине, и что, собственно, он задолжал?"

"Моя обязанность научить сына с умом дружить и различать, где патриот, а где идиот, а не подставлять свою жизнь за бредовые идеи сумасшедшего... какого то дяди, которого я и знать не знаю с напарником махинатором".

В распоряжении Захарченка также говорится о том, что руководители предприятий, организаций и учреждений любых форм собственности должны сохранить рабочие места сотрудников, которые были включены в состав резерва во время участия их в военных сборах, сохранить заработную плату резервистов.

Захарченко ранее утверждал, что на военные сборы приходит множество добровольцев, но при этом издает указ о принудительном призыве военнообязанных. Странно, не находите? А как быть жителям оккупированных территорий? Даже люди, не пригодные к армии, которые проживают в непризнанной республике и имеют проблемы со здоровьем, обязаны идти и воевать непонятно за что.

Вот как отзываются об этом же указе жители города Енакиево в группе "типичное Енакиево"