Призыв в армию: в МОН заступились за абитуриентов в Украине

Министерство образования и науки направило письмо в Минобороны с просьбой отстрочить призыв в армию для абитуриентов.

В МОН отметили, что в Украине граждане 18-19 лет могут быть призваны на срочную воинскую службу лишь по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

"В этом году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля. Для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом к Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военкоматы находятся в сфере управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а решение о призыве принимается призывными комиссиями, председателями которых есть заместители председателей областных государственных администраций.

Напомним, что в феврале Кабмин принял решение из-за пандемии COVID-19 перенести призыв в армию на май-июль 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине часть абитуриентов, которые в августе должны сдавать ВНО, уже в июле получили повестки в военкомат.