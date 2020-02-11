Призыв в армию с 18 лет: в Минобороны объяснили, как это будет

Обязательного призыва на срочную службу в ВСУ с 18 лет в Украине не будет. Юноши смогут пойти в армию лишь с письменным заявлением.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире "Свободы слова" на ICTV. Он добавил, обязательным призыв останется с 20 лет.

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, — я его уже подписал, передал на согласование в Кабмин, — там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет", – рассказал Загороднюк.

Он подчеркнул, что в акте будет указано, что призыв с 18 лет необязателен. По словам министра, из-за указа президента о службе с 20 лет, лишь за последний год около 6 тысяч человек 18 и 19 лет не попали на службу ВСУ, несмотря на желание.

Также Минобороны возьмет военкоматы под контроль, чтобы те не вылавливали призывников на улицах.

Призыв в армию 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет. Об этом говорится в указе, который глава государства подписал 16 января.

За осенний призыв 2019 года на службу в Украине было отправлено 15 200 призывников и 700 офицеров запаса.

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