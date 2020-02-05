Призыв-2020: Загороднюк рассказал, кто получит отсрочку от службы

В Украине юноши 18 и 19 лет могут по собственному желанию пройти военную службу.

Об этом говорится в разъяснительном письме Министерства обороны, которое получили все областные государственные администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году.

"В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам. Напомню, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", – пояснил глава Минобороны Андрей Загороднюк.

Андрей Загороднюк

Министр подчеркнул, что призывники 18 и 19 лет будут поступать на службу в ВСУ исключительно с их письменного согласия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет. Об этом говорится в указе, который глава государства подписал 16 января.

Однако министр обороны Андрей Загороднюк частично опроверг нововведение – во время весеннего призыва повестки получат, как и раньше, только юноши, достигшие 20 лет.

Так, за осенний призыв 2019 года на службу в Украине было отправлено 15 200 призывников и 700 офицеров запаса.

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