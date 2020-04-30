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30 апреля • обновлено в 18:20
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Призвали к созданию "Новороссии": СБУ остановила пророссийских интернет-агитаторов

2.1т
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В Одессе пророссийское движение "Куликово поле" планировал провокации к 2 мая – шестой годовщине трагедии в Доме профсоюзов, где погибли 48 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. Сообщается, что провокаторы планировали распространять в Одессе печатную агитационную продукцию сепаратистского характера с призывами силового захвата власти и созданию так называемой "республики Новороссия".

"По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ", – заявили в СБУ.

Призвали к созданию "Новороссии": СБУ остановила пророссийских интернет-агитаторов

ssu.gov.ua

Во время обысков у участников пророссийского движения обнаружили значительное количество антиукраинской печатной продукции.

"В частности, изъято открытки с разделением Украины на фейковую "республику "Новороссия" и "бандеровскую Украину", наклейки с надписями "Одесса-русский город" и "Одесса – Новороссия", символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету "Новороссия" и другую запрещенную законодательством продукцию", – отметили в СБУ.

Призвали к созданию "Новороссии": СБУ остановила пророссийских интернет-агитаторов

ssu.gov.ua

Призвали к созданию "Новороссии": СБУ остановила пророссийских интернет-агитаторов

ssu.gov.ua

Призвали к созданию "Новороссии": СБУ остановила пророссийских интернет-агитаторов

ssu.gov.ua

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и 1 ч. Ст. 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастной к ряду диверсионных актов.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Знатная карта. Скоро на глобусе ок ра ины грядут изменения...)))
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Крым Андрей
Крым Андрей
А где призывы то? Хотя в Недогабонии п0х. Придумают что-нибудь под статью.
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