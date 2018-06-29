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Призраки резвятся? На детской площадке сняли невероятное видео

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В Индии жителей напугал инцидент на площадке: детские качели раскачивались сами по себе (чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

На улице в тот момент было безветренно, пишет Life.

На записи слышны мужские голоса. Один из комментаторов снимает на видео две качели, которые с каждой секундой все быстрее раскачиваются.

В один момент одна из них раскачалась настолько сильно, что мужчина в ужасе сбежал.

Запись стала вирусным в сети. Пользователи предположили, что очевидцам удалось заснять паранормальное явление. Другие же считают, что они просто привязали к качелям леску.

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"Сначала я думал, что он раскачал качели и стал снимать их. Но потом они начали раскачиваться ещё сильнее! В этот момент у меня пошли мурашки по коже", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Карпатах удалось заснять привидение.

Место
Индия
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