Признать ПЦУ! Варфоломей мощным посланием поддержал Украину и вспомнил о Судном дне

Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав автокефальных православных церквей поддержать Православную церковь Украины.
Соответствующее обращение к патриархам и архиепископам обнародовано на сайте Оrthodoxia.info, где он напомнил, что Украина сейчас проходит этап отчаянной борьбы.
"Реализация всех усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены дарить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви Украины”, – сказано в письме Варфоломея.
Варфоломей и Порошенко
Пресс-служба президента Украины
Уточняется, что представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны изучить детали письма для признания новой церкви.
"Мы информируем Вас о ситуации в Украине, выражаем наше братское доверие и прекрасно знаем волю и выраженное желание Украины, а также ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных дел. Если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день”, – добавил Варфоломей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь в Украине и избран ее глава митрополит Епифаний.
Против Томоса выступала РПЦ, ее также поддержала Белорусская православная церковь.
Кроме того, против Украины также восстала Сербская православная церковь. А 3 января стало известно, что митрополит Варшавский и всей Польши Савва не признал ПЦУ, о чем написал в письме Варфоломею.
Константинопольский патриарх подтвердил намерение предоставить 6 января Томос Православной церкви Украины.
Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.