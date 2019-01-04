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Признать ПЦУ! Варфоломей мощным посланием поддержал Украину и вспомнил о Судном дне

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Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав автокефальных православных церквей поддержать Православную церковь Украины.

Соответствующее обращение к патриархам и архиепископам обнародовано на сайте Оrthodoxia.info, где он напомнил, что Украина сейчас проходит этап отчаянной борьбы.

"Реализация всех усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены дарить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви Украины”, – сказано в письме Варфоломея.

Варфоломей и Порошенко

Варфоломей и Порошенко

Пресс-служба президента Украины

Уточняется, что представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны изучить детали письма для признания новой церкви.

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"Мы информируем Вас о ситуации в Украине, выражаем наше братское доверие и прекрасно знаем волю и выраженное желание Украины, а также ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных дел. Если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день”, – добавил Варфоломей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Варфоломей
Место
ТурцияСтамбул
Теги
единая церковьТомос
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Не пойму почему РПЦ не выставит на вселенский Собор вопрос о душевном состоянии этого продажного старика? Ведь такие случаи в попытках раскола были и тогда легко обьявляли раскольников умалишёнными. В крайнем случае обьявить анафему этому богопреступнику тем более так называемый Вселенский патриархат никакой силы не имеет уже лет 400 как минимум да и имел раньше только на территории некоторых общин Византии.
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
Carpenter Oleg, Ольгинский. Учи матчасть и историю. Невежественность проплачивается , но пятно останется на всю жизнь. Тем более вы все давно известны. и скоро вас будут топить в Неве, как жандармов в 1917 году.
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минин евген
минин евген
Carpenter Oleg, а че понимать - РПЦя секта, самопровозглашённая и насквозь ебонутая.
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Питон Каа
Питон Каа
Мало поддержки у сектантов-раскольников. Поделом.
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