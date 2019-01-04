Признать ПЦУ! Варфоломей мощным посланием поддержал Украину и вспомнил о Судном дне

Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав автокефальных православных церквей поддержать Православную церковь Украины.

Соответствующее обращение к патриархам и архиепископам обнародовано на сайте Оrthodoxia.info, где он напомнил, что Украина сейчас проходит этап отчаянной борьбы.

"Реализация всех усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены дарить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви Украины”, – сказано в письме Варфоломея.

Варфоломей и Порошенко Пресс-служба президента Украины

Уточняется, что представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны изучить детали письма для признания новой церкви.

"Мы информируем Вас о ситуации в Украине, выражаем наше братское доверие и прекрасно знаем волю и выраженное желание Украины, а также ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных дел. Если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день”, – добавил Варфоломей.

Как сообщал OBOZREVATEL: