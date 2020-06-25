В госпиталь привезли раненого бойца, совсем мальчишка, 19 лет. Пуля зашла через грудину, прошла через горло и вышла через подбородок. Он не говорит, в горле трубка, во рту шины стоят, грудь забинтована. Страшно представить, как ему больно..Я с ним говорила, а он мне писал ответы. Ждёт маму, должна приехать.

Седьмой год прихожу в госпиталь, не могу привыкнуть, душа болит за каждого.

Вчера из госпиталя уехал Сережа, пролежал 11 месяцев, тяжелейшее ранение, ног и рук. Десятки операций, неподвижность много месяцев, уезжал и грустно улыбался. Он привык и мы привыкли. Госпитальные будни. Завезли ребятам все необходимое, продукты, обезболивающее, шорты, футболки. Купила лекарства на 14 371 грн, отправила на карту 1800 грн+ вещи, полотенца, шампуни 4 тыс.. За две недели более 40 раненых на фронте, так что помогаем, кто чем может.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой