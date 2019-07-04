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Привозят без ног: волонтер обратилась с криком о помощи для раненых воинов ВСУ

1.8тЧитать материал на украинском

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 4 июля прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами из зоны боевых действий на Донбассе.

Всем им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, призвав неравнодушных украинцев приобщиться к спасению Героев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди, новый борт с тяжелоранеными, прибыл в киевский госпиталь, сделайте репост пожалуйста! За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и раненые медики, вчера получили ранение пять воинов, есть очень тяжелые в реанимации! Боец, получивший вчера ранение, умер в госпитале, ему оторвало ноги и руку. Цена войны! Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года", – написала она.

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Юсупова добавила, что патриотов в интернете очень много, однако хотелось бы, чтобы они были и в реальности. Ведь война продолжается, и украинским защитникам нужна поддержка. Волонтер рассказала, что все желающие могут сдать кровь по адресу: улица Госпитальная, 18. Центр крови работает с 9 до 12, с понедельник по четверг.

Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты, поскольку все это уходит в больших количествах. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды – футболки, шорты. Из лекарств – дексалгин и кетанов (обезболивающее в ампулах).

"Мы передаем на ирпенский госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии, в столовой и палатах, не на складе. Пишите в личку по вопросам. Пока многие на морях и отдыхе, наши ребята отдают свои жизни. Спасибо всем, кто не устал и помогает", – подчеркнула Юсупова.

Карта для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

В Киев привезли борт с ранеными с Донбасса

В Киев привезли борт с ранеными с Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Раненый воин

Раненый воин

Facebook Натальи Юсуповой

Продукты для раненых

Продукты для раненых

Facebook Натальи Юсуповой

Воины в госпитале

Воины в госпитале

Facebook Натальи Юсуповой

Чеки за расходы на раненых военных

Чеки за расходы на раненых военных

Facebook Натальи Юсуповой

Чеки за расходы на раненых военных

Чеки за расходы на раненых военных

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 июля террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

  • Позже стали известны имена погибших медиков. Это – водитель "Хаммера" Сергей Майборода и радиотелефонист-санинструктор Ирина Шевченко. За жизнь женщины врачи боролись несколько часов, но спасти ее не удалось. Она получила сильные ожоги и взрывную травму.

  • 2 июля в Марьинском районе на Донбассе террорист-снайпер снова обстрелял автомобиль медиков-волонтеров. В результате два человека ранены.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Наталья Юсупова
Место
УкраинаКиев
Теги
Киевский центральный военный госпитальВооруженные силы Украины
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"очередной борт с тяжелоранеными". А где товарищ Штирлиц? Где "украинская разведка"? И вообще, что за убогая страна где на нужды армии собирают "с мира по нитке". Ладно фрукты-овощи, но лекарства.
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Ton Toni
Ton Toni
Старый обоSSовский прием: если утром пишут о "перемогах", значит жди трупов и "допоможте киборгам на трусы и пряники"... А, между прочим, ведь обоSS никогда не напишет, что Порох платит в России сотни миллионов налогов в России и что в каждом магазине в России его конфеты Roshen!!!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Ужас. Потерь нет. Зеленский прекратить войну ,любыми путями.Кому эти воины инвалиды нужны ? Спасешь сотни и тысячи судеб и жизней. Не слушай диванных патриотов.
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