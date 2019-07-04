Привозят без ног: волонтер обратилась с криком о помощи для раненых воинов ВСУ

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 4 июля прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами из зоны боевых действий на Донбассе.

Всем им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, призвав неравнодушных украинцев приобщиться к спасению Героев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди, новый борт с тяжелоранеными, прибыл в киевский госпиталь, сделайте репост пожалуйста! За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и раненые медики, вчера получили ранение пять воинов, есть очень тяжелые в реанимации! Боец, получивший вчера ранение, умер в госпитале, ему оторвало ноги и руку. Цена войны! Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года", – написала она.

Юсупова добавила, что патриотов в интернете очень много, однако хотелось бы, чтобы они были и в реальности. Ведь война продолжается, и украинским защитникам нужна поддержка. Волонтер рассказала, что все желающие могут сдать кровь по адресу: улица Госпитальная, 18. Центр крови работает с 9 до 12, с понедельник по четверг.

Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты, поскольку все это уходит в больших количествах. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды – футболки, шорты. Из лекарств – дексалгин и кетанов (обезболивающее в ампулах).

"Мы передаем на ирпенский госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии, в столовой и палатах, не на складе. Пишите в личку по вопросам. Пока многие на морях и отдыхе, наши ребята отдают свои жизни. Спасибо всем, кто не устал и помогает", – подчеркнула Юсупова.

Карта для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

В Киев привезли борт с ранеными с Донбасса Facebook Натальи Юсуповой

Раненый воин Facebook Натальи Юсуповой

Продукты для раненых Facebook Натальи Юсуповой

Воины в госпитале Facebook Натальи Юсуповой

Чеки за расходы на раненых военных Facebook Натальи Юсуповой

Чеки за расходы на раненых военных Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 июля террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

Позже стали известны имена погибших медиков. Это – водитель "Хаммера" Сергей Майборода и радиотелефонист-санинструктор Ирина Шевченко. За жизнь женщины врачи боролись несколько часов, но спасти ее не удалось. Она получила сильные ожоги и взрывную травму.

2 июля в Марьинском районе на Донбассе террорист-снайпер снова обстрелял автомобиль медиков-волонтеров. В результате два человека ранены.

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