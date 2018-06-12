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Привлекут "пятую колонну": Украину предупредили о новой угрозе из России

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На этапе создания и становления в Украине Единой православной поместной церкви российские спецслужбы с помощью "пятой колонны" планируют создать раскол в гражданском обществе.

Такие данные обнародовал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

По его информации, это решение было принято в администрации президента России в контексте перспективы предоставления Вселенским Патриархом Томоса об афтокефалии УПЦ.

"Так, используя возможности российских спецслужб (ФСБ и СВР РФ) и "пятой колонны" в Украине, планируется активизировать центробежные силы, а также генерировать и подогревать внутренние конфликтные ситуации в этом процессе, в том числе в гражданском обществе", - написал Тымчук.

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К тому же, для дестабилизации социально-политической обстановки в Украине в осенне-зимний период, планируется подогревать противостояние на религиозной основе – между противниками и сторонниками Единой православной церкви.

"На данном этапе СВР РФ будет продолжать мероприятия, направленные на подрыв авторитета и влияния Вселенского Патриарха Варфоломея в православном мире с дальнейшей стратегической линией - формированием вокруг РПЦ нового (альтернативного) центра влияния в мировом православии", - добавил Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты предупредили, что после провозглашения в Украине единой поместной церкви возможны массовые столкновения ее сторонников с прихожанами УПЦ МП за контроль над храмами.

Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Объекты
РоссияУПЦ КПУПЦ МП
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да пофиг 5 или 10 колона раскола не будет мы уничтожим вонючий руцкий мир на корню
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