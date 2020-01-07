Привлечет Онуфрия? Сивохо нашел посредника для прекращения войны на Донбассе

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассматривает Церковь в качестве "посредника" для урегулирования войны на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 7 января.

По словам Сивохо, для восстановления мира в Украине также нужно "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником", – считает он.

Сивохо считает, что Церковь поможет остановить войну на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заявил о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса, чем разозлил остальных украинцев.

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