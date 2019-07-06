"Привлечено 20 тысяч детей": в Черкаской области провели открытые уроки по футболу

Большой футбольный праздник состоялся в городе Корсунь-Шевченковский, что в Черкаской области. Около 150 детей приняли участие в "Открытых уроках футбола" – социальном проекте, который пропагандирует детский спорт. Местные мальчики и девочки под руководством волонтеров-инструкторов провели занятия по владения мячом, другими спортивными упражнениями и играми.

Как отметил национальный координатор социальной Украинской ассоциации футбола Евгений Столитенко, в этих соревнованиях приняли участие 30% девочек, а вообще к "Открытым урокам футбола" уже приобщены около 20 тысяч детей со всей Украины. Все команды футбольного праздника были отмечены подарками и призами от организаторов.

"Ничто так на сближает людей, как спорт, а особенно детский. И не столь важно, кто победил в спортивном поединке. Главное – это детские улыбки, их волнения и эмоции от веселых и интересных соревнований", – отметила инициатор проведения мероприятия, кандидат в Верховную Раду Украины по избирательному округу №196, основательница ОО "Развитие территориальных общин" Ирина Ванникова.

После детей на поле вышла команда Национальная сборная среди ветеранов, которая сыграла матч в поддержку украинских военных с местной командой "Урожай". В составе команды – легенды сборной, кумиры болельщиков – Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Владимир Лозинский, Сергей Нагорняк, Александр Венглинский и другие звезды украинского футбола. Опыт во время поединка брал верх и уже после первого тайма ветераны повели в счете 3-0.

По словам главного тренера команды ветеранов Анатолия Демьяненко, главное в их проекте не столько результат, сколько вовлеченность детей к спорту, к здоровому образу жизни, патриотическое воспитание молодежи.

Футбольный праздник в Корсунь-Шевченковском произошел благодаря представителям бизнеса, в частности, ООО "Агрорось", НПФ "Урожай", ООО "Агробизнес". Они не только постоянно выступают спонсорами спортивных коллективов и соревнований, но и помогают местным общинам, образовательным и детским учреждениям инвентарем, площадками, популяризируют спорт.

"Такие спортивные мероприятия проходят благодаря сотрудничеству бизнеса и местных общин, ведь инвестиции в здоровье и спорт, а особенно детей – это лучшие инвестиции", – заявила Ирина Ванникова.

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