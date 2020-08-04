Прививка от гриппа поможет с COVID-19: врач пояснила эффект

Прививка от сезонного гриппа позволит избежать критических осложнений в случае заболевания коронавирусом.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха. "Может быть одновременно инфицирование и гриппом, и коронавирусом, и это, конечно, может существенно усугубить ситуацию, в этом смысле вакцинация от гриппа снижает риск", – подчеркнула она.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По словам медика, во-первых, в период сезонного обострения острых респираторных заболеваний прививка от гриппа позволит быстрее диагностировать коронавирусную болезнь – при появлении характерных симптомов "в случае вакцинирования мы можем быть точно уверены в том, что болеем не гриппом", – пояснила она.

Во-вторых, вакцинирование от гриппа позволит избежать опасного совмещения гриппа и коронавируса и не допустить тяжелых осложнений, "реанимационных ситуаций".

Кроме того, медик обратила внимание на то, что защитные маски, применяемые во время карантина, будут снижать риск заражения не только гриппом и коронавирусом, но и другими респираторными инфекциями.

Полную версию блиц-интервью с Аллой Волохой скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что вакцинация против гриппа не поможет стопроцентно избежать инфицирования COVID-19, но при этом обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами.