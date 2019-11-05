Прививал мужество? 13-летнего украинца в Китае мог довести до суицида учитель-тиран

Школьным учителем 13-летнего Ивана Лю из Шанхая (Китай), который совершил самоубийство, был молодой мужчина з завышенными требованиями к мальчикам.

Об этом в интервью Lb.ua рассказала мать мальчика Елена Артеменко. По ее словам, учителю китайского языка Чжану Сяо Цюню, от которого Иван на протяжении нескольких лет терпел издевательства, 30 лет (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"В Китае было принято решение прививать мужество мальчикам, начиная со школы, поэтому на должность учителей младших классов нанимали молодых мужчин", – сообщила Елена.

"У мужчин-учителей обычно были завышенные требования к мальчикам. Например, во втором классе одному учителю не нравилось, что Иван внеклассно начал для себя читать книги "Али-Баба и 40 разбойников", "Приключение Гулливера". Мне тогда сказали в школе: "Зачем это ему не надо, вообще не давайте книги", – вспомнила она.

Иван Лю Instagram / @artemenko8287

Мама Ивана также добавила, что на руках и ногах ее погибшего сына были надписи. На левой руке у парня было написано: "Шанхайская система образования" – на китайском и "спасибо" – на английском, и нарисовано вокруг три свастики. Кроме того, на ноге у Ивана кириллицей была надпись "Ура".

"Мы часто с мальчиками обсуждали какие-то слова, – говорит Елена, – которых нет в китайском языке, и Иван знал, что "ура" – это, условно, когда бегут на врага в бою, и даже если они потенциально понимают, что могут погибнуть, то все равно отстоят свои ценности и идеалы.

По мнению родителей мальчика, свастика вокруг китайских иероглифов "шанхайская система образования" выражала протест в отношении бывшего классного руководителя, который увлекается неонацизмом и во время уроков восхваляет Гитлера, а Ивану неоднократно повторял: "Вали в свою Украину!".

Родные уверены, что виноват учитель Страна / Елена Артеменко

От этого учителя доставалось и другим школьникам. Известно, что случаи самоубийства среди учеников этой школы случаются 3-4 раза в год. Одного из одноклассников Вани родители сумели перевести в другое учебное заведение.

Однако сделать это в мегаполисе, как рассказывает мать мальчика, очень трудно, потому что школа привязана к месту прописки. К тому же, добавила она, все школы переполнены – 35-45 детей в классе, а в провинциях и 60-80 не редкость.

Зная о проблемах сына в школе, женщина думала прошлым летом вернуться в Украину. Но потом решили с мужем не торопиться, поскольку младший сын поступил в престижную гимназию, а у старшего дела в школе вроде бы начали налаживаться: родителям удалось перевести сына в другой класс, где руководителем была женщина.

Иван родился в Украине, а жил в Китае Страна / Елена Артеменко

В Шанхае украинец Иван Лю покончил с собой Страна/Елена Артеменко

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в Шанхае несовершеннолетний украинец выпрыгнул с 13 этажа дома из-за издевательств со стороны школьного учителя.

Впоследствии родные мальчика рассказали о систематических издевательствах учителя, которые привели к суициду подростка.

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