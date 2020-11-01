Прививать от COVID-19 могут разными вакцинами несколько раз в год – врач

Прививка от коронавируса может быть необходима несколько раз в год вакцинами, которые будут иметь разный состав.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина. "Коронавирусная инфекция очень переменчива, она имеет определенные особенности, и сказать, что одна вакцина будет работать на несколько лет, невозможно. Не исключено, что надо будеть делать прививки несколько раз в год", – сказала она.

Врач предположила, что эти вакцины будут отличаться по составу и структуре.

"Мы столкнулись с вирусом, который для нас неизвестен вообще. Мировое сообщество еще не может прийти к единому пониманию, чем лечить коронавирус и нужна ли вообще вакцина от коронавируса", – заметила медик.

"Сейчас это наука в живом времени. Точно мы не знаем свойств коронавируса. Мы сталкиваемся с новыми и новыми проявлениями заболевания у детей и у взрослого населения", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что в США вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года.