"Привет из России!" Береза разнес инициативы Зеленского по изменениям в Конституцию

Депутат 8 созыва Борислав Береза разгромил законопроект президента Владимира Зеленского относительно изменений в Конституцию по децентрализации.

Как он написал на своей странице в Facebook, предлагаемые президентом изменения – это "дно и ад". В частности, он обратил внимание на пункт 8.1, который позволяет людям президента, так называемым префектам, временно снимать с должности любого избранного мэра или главу громады.

"Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо", – написал Береза.

Береза разнес инициативы Зеленского по изменениям в Конституцию

По его убеждению, теперь "деребан земли и бюджетов пойдет под контролем Офиса президента".

"А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет "пчелы против меда". Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из Эрэфии. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ДБР, становится фактически царем", – написал Береза.

"Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали законопроект президента Владимира Зеленского, которым он вносит изменения в Конституцию относительно децентрализации.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!