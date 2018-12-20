''Приведет к эскалации агрессии'': в УПЦ МП разозлились из-за исторического решения Рады

Требование о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Такое заявление опубликовано на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ МП в ответ на принятый Радой законопроект, который обязывает УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

"Внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской православной церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений", — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Прихожане УПЦ МП молятся под Радой "Перший Козацький", Facebook

Также в сообщении отмечается, что Главное научно-экспертное управление Верховной Рады признало, что законопроект "откровенно противоречит Конституции и рекомендовало его отклонить в связи с несоответствием тем целям, которые заявлялись авторами".

Как сообщает OBOZREVATEL, в Киеве 20 декабря под стенами Верховной Рады прихожане УПЦ МП устроили митинг. Они выразили протест против принятого законопроекта, назвав его "антицерковным".