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''Приведет к эскалации агрессии'': в УПЦ МП разозлились из-за исторического решения Рады

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Требование о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Такое заявление опубликовано на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ МП в ответ на принятый Радой законопроект, который обязывает УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

"Внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской православной церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений", — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Прихожане УПЦ МП молятся под Радой

Прихожане УПЦ МП молятся под Радой

"Перший Козацький", Facebook

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Также в сообщении отмечается, что Главное научно-экспертное управление Верховной Рады признало, что законопроект "откровенно противоречит Конституции и рекомендовало его отклонить в связи с несоответствием тем целям, которые заявлялись авторами".

Как сообщает OBOZREVATEL, в Киеве 20 декабря под стенами Верховной Рады прихожане УПЦ МП устроили митинг. Они выразили протест против принятого законопроекта, назвав его "антицерковным".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Pooh Vini
Pooh Vini
Красавчики. Нах с пляжа. Чемодан... и дальше по тексту
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Какой может быть патриархат у неафтокефальной псевдоправославной секты ордынского улуса москвы в Киеве?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Уже на сейчас, порядка две трети украинцев недовольны присутствием ватоправославных на территориях христианских святынь. После принятия закона о ликвидации "УПЦ МП" как религиозной организации, стал вопрос о регистрации заново. Вслед за этим будет поставлено на голосование вопрос о правовых аспектах присутствия непонятной религиозной организации с российскими корнями на канонической территории Украинской Церкви. Также будет рассматриваться о внесении ватоправославия в список запрещенных религиозных организаций на ряду с Белым Братством и Саентологами. Основание - подстрекательство и поддержка российского терроризма. Специально для ватотролей, любителей постоянно дергать статьи нашей Конституции, я отсылаю обратно к закону о Религиозных Организациях, где четко прописаны процедуры принудительной ликвидации религиозных организаций и основания, и к закону о Хозяйственной деятельно, где тоже самое написано применительно к ЮЛ. Потому все эти вопросы решаются в компетенции государства, и ликвидация РО "УПЦ МП", абсолютно не является ограничением свободы вероисповедания ибо "веровать в ватоправославие" нужно прежде всего в душе, а не в конкретных местах дислокации данной РО, которые используются далеко не по прямому назначению.
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