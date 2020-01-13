"Приучают к потере Крыма": активист забил тревогу из-за агентов России в Украине

Россия использует против Украины технологию "мягкой силы", чтобы заставить украинцев признать оккупированный Крым территорией РФ.
Об этом заявил в эфире ObozTV активист движения "Відсіч" Леонид Овчаренко, который пытался сорвать встречу российской блогерши Александры Митрошиной с поклонниками в Киеве.
"Это то, о чем мы говорили, когда в апреле проводили кампанию против тогда еще кандидата в президенты Зеленского. Мы говорили, что будет мягкая постепенная сдача интересов Украины. Так оно и произошло. Нас постепенно приучают – был в Крыму и ничего страшного", – заявил Овчаренко.
Активист напомнил, что президент Владимир Зеленский заступился за шведского исполнителя Dr Alban, выступавшего в Крыму.
"Это какой-то нонсенс – президент отстаивает интересы человека, который начхал на государственный суверенитет. Нас приучают к этому. Дальше будет больше", – уверен он.
"Есть закон Украины – посещение временно оккупированных территорий, нарушение правил въезда – до трех лет лишения свободы... Посадили хоть кого-то за незаконное посещение временно оккупированных территорий? Сейчас мы обращаемся с этим к нынешней власти, но боюсь, что она будет неспособна соблюсти закон", – подчеркнул активист.
Овчаренко назвал приезд Митрошиной в Киев на встречу с поклонниками "технологией мягкой силы".
"Эти девочки изначально хотели посмотреть на красивые фоточки, чтобы самим тоже такие фоточки делать, красиво выставлять в Instagram, чтобы у них было много подписчиков, чтобы они купались в лучах обожания. Но со временем они привязываются к этой блогерше. Видят, что она ездила в Крым, и начинают ее оправдывать – они же ее так любят", – пояснил активист.
"Она – агент влияния российской массовой культуры, которая просто затапливает нас по полной программе. Я не знаю, что с этим делать. Она и такие, как она, просто перепрограммируют нашу молодежь в каких-то манкуртов, для которых вроде и Крым украинский, но "не будем поднимать эту тему, это некрасивый вопрос", – заключил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве полиция задержала активистов движения "Відсіч", которые пришли на лекцию российской блогерши Александры Митрошиной и поставили ей вопрос о принадлежности Крыма.
Митрошина, ранее посещавшая оккупированный полуостров, объявила украинских активистов провокаторами. Позже блогерша заявила, что не поддерживает аннексию Крыма.
В свою очередь, украинские пограничники после скандала запретили Митрошиной въезд в Украину на три года.
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