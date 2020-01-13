"Приучают к потере Крыма": активист забил тревогу из-за агентов России в Украине

Россия использует против Украины технологию "мягкой силы", чтобы заставить украинцев признать оккупированный Крым территорией РФ.

Об этом заявил в эфире ObozTV активист движения "Відсіч" Леонид Овчаренко, который пытался сорвать встречу российской блогерши Александры Митрошиной с поклонниками в Киеве.

"Это то, о чем мы говорили, когда в апреле проводили кампанию против тогда еще кандидата в президенты Зеленского. Мы говорили, что будет мягкая постепенная сдача интересов Украины. Так оно и произошло. Нас постепенно приучают – был в Крыму и ничего страшного", – заявил Овчаренко.

Активист напомнил, что президент Владимир Зеленский заступился за шведского исполнителя Dr Alban, выступавшего в Крыму.

"Это какой-то нонсенс – президент отстаивает интересы человека, который начхал на государственный суверенитет. Нас приучают к этому. Дальше будет больше", – уверен он.

"Есть закон Украины – посещение временно оккупированных территорий, нарушение правил въезда – до трех лет лишения свободы... Посадили хоть кого-то за незаконное посещение временно оккупированных территорий? Сейчас мы обращаемся с этим к нынешней власти, но боюсь, что она будет неспособна соблюсти закон", – подчеркнул активист.

Овчаренко назвал приезд Митрошиной в Киев на встречу с поклонниками "технологией мягкой силы".

"Эти девочки изначально хотели посмотреть на красивые фоточки, чтобы самим тоже такие фоточки делать, красиво выставлять в Instagram, чтобы у них было много подписчиков, чтобы они купались в лучах обожания. Но со временем они привязываются к этой блогерше. Видят, что она ездила в Крым, и начинают ее оправдывать – они же ее так любят", – пояснил активист.

"Она – агент влияния российской массовой культуры, которая просто затапливает нас по полной программе. Я не знаю, что с этим делать. Она и такие, как она, просто перепрограммируют нашу молодежь в каких-то манкуртов, для которых вроде и Крым украинский, но "не будем поднимать эту тему, это некрасивый вопрос", – заключил он.

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