Притула признался, что не получил присвоенный орден от Зеленского

Шоумен, волонтер и член партии "Голос" Сергей Притула не получил присвоенный ему президентом Украины Владимиром Зеленским орден "За заслуги" третьей степени.

Как рассказал Притула в интервью "Радио Свобода", 5 декабря 2019 года, в День волонтера, президент подписал приказ о награждении его орденом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский присвоил орден Сергею Притуле

"Мне написали смс друзья. Я как раз ехал в автомобиле со Светлодарской дуги. Я спускался в Карловку. На День волонтера я как раз был в волонтерской поездке по нескольким подразделениям в зоне ООС. Я был за рулем. У меня начал мигать экран телефона. Я не мог читать, так как уже было очень темно. и дороги там не очень, откровенно. Я приехал в Карловку, пришел к ребятам с аэроразведки и только тогда уже открыл телефон и прочитал, что подписан указ о моем награждении", – отметил он.

По словам Притулы, он порадовался и "прослезился" из-за того, что наконец государство обратило внимание на его волонтерские потуги.

"Но после того больше ничего не произошло. После этого мне никто не звонил и не говорил: Сергей Дмитриевич, наденьте красивый костюм, пробейте вот здесь дырочку – мы вам что-то там прицепим. Нет. Он, видимо, где-то лежит или в Офисе президента, или в любом другом аппарате. Возможно, им кто-то любуется", – добавил волонтер.

При этом он подчеркнул, что в случае приглашения пришел бы на награждение.

"Мне, откровенно, неважна фамилия человека, который подписала бы этот приказ. Потому что это все-таки государственная награда. И мне действительно кажется, что последние 6 лет своей жизни я провел не зря. Если мне не дали бы этот орден, я также руки не заламывал бы. Но уже раз дали, то я пришел бы обязательно", – заверил Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула заявил, что Владимир Зеленский за год своего президентства заметно поправился, и это хороший знак.

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