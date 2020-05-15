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16 мая • обновлено в 01:48
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Притула припомнил скандалы "слуг" с собаками и проститутками

12.8т
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Украинцы сами выбрали скандальных "слуг народа", которые заказывают проституток на рабочем месте, и предлагают продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку.

Об этом в эфире радио "Аристократы" заявил украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула.

Он подчеркнул, что у избирателей есть свои предпочтения.

"Люди очень хотели избрать в Верховную Раду джентльменов, которые заказывают проституток на рабочем месте. Получить депутатов, которые рекомендуют им продавать собаку, чтобы заплатить за газ. Люди хотели, люди имеют. Кто я такой, чтобы запрещать украинскому обществу их право на осмысленный выбор", – пояснил Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд депутатов от партии "Слуга народа" попали в скандал из-за своих высказываний или действий.

Так, депутат Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Это вызвало резкую критику в его адрес со стороны украинцев.

Еще один "слуга народа" попал в скандал после того, как его засекли за перепиской об интимных услугах в стенах Верховной Рады.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Сергей Притула
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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