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29 сентября • обновлено в 21:23
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"Присылают насильников": Ницой разгромила известную службу такси из-за языка

4.8т Читать материал на украинском

Водитель такси службы "Уклон" отказался говорить на украинском языке с писательницей и борцом за украинский язык Ларисой Ницой.

Об этом женщина написала на своей странице в Facebook, начав пост словами: "Уклон" присылает вместо таксистов – насильников".

Так, по ее словам, водитель такси упорно отказывался говорить с писательницей украинском языке.

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"Спрашиваю: не пробовали с клиентами украинском разговаривать? – И нэ сабираюсь. У меня немеют руки и ноги от такого ответа. Если бы заткнуло рот, ан нет, продолжает добивать. – Зачем мне ета. Мне ета не нужна. Мне и так харашо. Вы что, ме ня нэ панимаете. Какая разница на каком изике, – выдает водитель одним махом весь набор фраз, которыми пользуются все антиукраинские гниды", – рассказала Ницой.

Лариса Ницой

Лариса Ницой

Zik

После неудачного разговора с таксистом, писательница позвонила в "Уклон" чтобы подать жалобу на водителя, и в службе ей заявили, что не имеют права указывать, на каком языке ему говорить.

"Водителя нельзя заставить говорить на языке, на котором ему не удобно. ... Я не смогу ему сделать замечание. Этот водитель не имеет к нам никакого отношения. Мы не заключаем с ними соглашений. Мы – сайт. Водитель такой же пользователь сайтом, как и вы. Вы заказываете на сайте такси, он видит ваш заказ – и едет", – описала свой разговор с оператором службы Ницой.

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"То есть, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете вы по "Уклону" такси – приезжает к вам на вызов насильник (собственно такой и приехал), или вор, или убийца, а "Уклон" скажет:" Мы здесь ни при чем. Мы сайт. Насильник и убийца такой же пользователь, как и вы. Это вы его вызвали" – сделала вывод писательница.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ницой раскритиковала украинское СМИ за попытку помирить украинский с россиянами.

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Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
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Andria Viktor
Andria Viktor
Таксистов надо нанимать немых-моя твоя не понимай ,все будут довольны.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Нихто Ларыску не того... Вот и мечтает баба о кавказцах насильниках.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот знаете я бы тоже отказался ну посудите сами какая то азиатская чурка меня будет ещё заставлять что то делать !да кто оно такое чшоб тут рота свое раззявляти???
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