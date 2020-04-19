Возможно, не все помнят, как в самом начале развивалась ситуация с пандемией. Первыми странами, после Китая, где обнаружили вирус, оказались Таиланд и Южная Корея. Именно последняя стала показывать экспонентный рост новых инфицированных, как это потом мы видели в Европе и США. Тогда казалось, что Корея станет вторым после Китая местом, где вирус соберет наибольший урожай. И в общем, все к тому шло, но потом ситуация ушла в тень, поскольку началась Италия, а за ней – Испания и всех их перекрыли США.
А вот Южная Корея ушла в тень, а напрасно. Пожалуй, это первая страна, которая получила действительно мощный импульс развития эпидемии, но смогла его остановить и сейчас уже можно говорить о том, что и победить.
Только что (согласно Рейтерс) там объявили о продолжении на 15 дней мер социального дистанцирования, с одновременным снятием жестких ограничительных мер, которые сдерживали развитие экономики. Это стало возможным после того, как дневной прирост инфицированных стал выражаться однозначным значением, то есть – меньше 10 человек в день. Притом, 5 из них прибыли из-за рубежа.
Причем, ослабление карантинных мер происходит не бездумно, а для всех предприятий разработаны пакеты рекомендаций, включающие процедуры по дезинфекции всего, что может стать источником заражения. В конце концов, даже спортивные мероприятия могут восстанавливать свои графики, но сами состязания пока должны проводиться без зрителей и транслироваться по телевидению.
Но такие действия стали возможными по простой причине – правительство отнеслось к этому вызову со всей серьезностью и установило критические узлы, над которыми следовало обеспечить контроль. Главным условием было самое широкое тестирование населения. Именно оно позволило увидеть реальную картину и постепенно сокращать возможности вируса в плане распространения.
В свою очередь, это стало возможно в связи с тем, что промышленность получила спецификации на изготовление тестов от местных ученых и гарантии правительства о выкупе всей произведенной продукции. Оказалось, что корейцам удалось создать одни из самых точных и быстрых тестов, которые сейчас доступны на рынке.
Они намного точнее китайских, вокруг которых идут постоянные скандалы и уж тем более – российских, о которых Лукашенко недавно сказал, что они полностью бракованные и что Беларусь от них отказалась в пользу китайских. Между прочим, США разместила в Корее свои огромные заказы и предпочитает именно эти системы для тестирования собственного населения.
Но кроме качества тестовых систем, важно было и их количество, а как следствие – доступность. В связи с тем, что они не производились централизованно, а выпускались сразу несколькими предприятиями, удалось добиться полной доступности тестов и каждый их мог получить в любом магазине и даже на автозаправке.
Ну и конечно же, тут сыграла свою роль организованность и ответственность населения. В отличие от наших м*даков, стадом ломящихся в церкви, корейцы делали все правильно и в плане дистанцирования, и в плане личной защиты. Вот просто посмотрите на тех, кто ходит по нашим улицам. Практически каждый второй, на ком есть маска – носит ее в лучшем случае только на рту, с открытым носом, а большая часть – на бороде. Чем мешает маска при разговоре по телефону, мне до сих пор не понятно.
Но не только этот момент оказался важным. Недавно мы писали о том, что правительство Великобритании расширило перечень служб, которые имеют право тестировать население. К медикам прибавились полицейские, пожарные и другие службы. Это потому, что кроме самого тестирования, им предоставлено право фиксировать результат полученного теста с соответствующими последующими процедурами. В Корее граждане сами могли себя тестировать и дальше действовать так, как предписано. Никого на аркане не приходилось тянуть в клинику, если тест оказался положительным. А теперь представьте, что будет с нашей публикой, которая сама себя протестировала и получила положительный результат.
В общем, Южная Корея начала обоснованный выход из карантина и стоит понаблюдать, как это будет выглядеть, чтобы делать свои выводы.
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