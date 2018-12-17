МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Пристанище демонов'': украинский генерал жестко прошелся по РПЦ

1.9тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат Украины, генерал-лейтенант Григорий Омельченко назвал Русскую православную церковь "пристанищем демонов" и "слугой Антихриста". Он отметил, что такое определение ей дал Константинополь еще 400 лет назад, однако с того времени ничего не изменилось.

Омельченко напомнил, что РПЦ была образована насильническим способом, как и ее филиал в Украине. Короткий исторический экскурс он сделал в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Путин и Патриарх РПЦ Кирилл

Путин и Патриарх РПЦ Кирилл

"Цензор.НЕТ"

"Более 400 лет назад царь московского ханского княжества Борис силой захватил и присвоил себе Киевскую митрополию, а Вселенского Патриарха под угрозой смертной казни заставил подписать грамоту об образовании Московской церкви. 150 лет эту самопровозглашенную насильственным путем Московскую церковь Вселенский Патриарх знаете, как называл? Пристанище демонов и слуга Антихриста. В документах это записано. Ничего с тех пор не изменилось. Как была, так и есть пристанищем демонов и служанкой Антихриста", — ярко высказался генерал-лейтенант.

Новости
''Без молитв за российское войско'': Порошенко сделал историческое заявление
Григорий Омельченко

Григорий Омельченко

"Гордон"

После его слов ведущая программы удивилась тому факту, что множество людей в Украине до сих продолжают ходить в эту церковь. Однако Омельченко выразил уверенность в том, что скоро это прекратится, пояснив свою позицию.

"Ничего, перестанут, когда поймут, что ходили не к Богу, а к мамоне Кирилла и Путина", — ярко подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви и представил ее главу.

Новости об историческом решении Украины крайне разозлили РПЦ. Там заявили, что результаты объединительного Собора якобы приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей", а также назвали украинцев "несчастными".

Место
Украина
Тег
РПЦ
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Генерал потешный,но породия на церковь в параше явно высококачественная. Чего стоит кирилка сложный крест только) а этот,забываю, пуйло из мавзолея,тоже красавец,орденами тычит в рясы. Страна идиотов )
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
У генерала аватаров мозг от стекломоя давно умер.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сохар Лидия, Не понимаю твой язык. Кирилица в перемешку с латиницей не воспринимаю. Извини.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сохар Лидия
Сохар Лидия
Poroshenko Petro, Україні бути,як і церкві українській,ви хоч головою бийтеся.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги