''Пристанище демонов'': украинский генерал жестко прошелся по РПЦ

Бывший народный депутат Украины, генерал-лейтенант Григорий Омельченко назвал Русскую православную церковь "пристанищем демонов" и "слугой Антихриста". Он отметил, что такое определение ей дал Константинополь еще 400 лет назад, однако с того времени ничего не изменилось.

Омельченко напомнил, что РПЦ была образована насильническим способом, как и ее филиал в Украине. Короткий исторический экскурс он сделал в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Путин и Патриарх РПЦ Кирилл "Цензор.НЕТ"

"Более 400 лет назад царь московского ханского княжества Борис силой захватил и присвоил себе Киевскую митрополию, а Вселенского Патриарха под угрозой смертной казни заставил подписать грамоту об образовании Московской церкви. 150 лет эту самопровозглашенную насильственным путем Московскую церковь Вселенский Патриарх знаете, как называл? Пристанище демонов и слуга Антихриста. В документах это записано. Ничего с тех пор не изменилось. Как была, так и есть пристанищем демонов и служанкой Антихриста", — ярко высказался генерал-лейтенант.

Григорий Омельченко "Гордон"

После его слов ведущая программы удивилась тому факту, что множество людей в Украине до сих продолжают ходить в эту церковь. Однако Омельченко выразил уверенность в том, что скоро это прекратится, пояснив свою позицию.

"Ничего, перестанут, когда поймут, что ходили не к Богу, а к мамоне Кирилла и Путина", — ярко подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви и представил ее главу.

Новости об историческом решении Украины крайне разозлили РПЦ. Там заявили, что результаты объединительного Собора якобы приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей", а также назвали украинцев "несчастными".