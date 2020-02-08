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9 февраля • обновлено в 03:03
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"Присоединить Украину к ОРДЛО": в России раскрыли наглый шантаж Кремля

6.5т
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Россия шантажирует Украину и делает все, чтобы военным путем расширить оккупированные территории до границ Луганской и Донецкой областей.

Об этом в интервью "Апострофу" сказал российский политолог Андрей Пионтковский. Он уверен, что эскалация на востоке Украины дело рук Кремля, чтобы попросту надавить на Киев. Финальная же цель противостояния – захват россиянами всего Донбасса.

"Мира нет, украинцев продолжают убивать. Кремль давит, чтобы Зеленский согласился на российское определение мира. А это, как говорять в Москве, присоединение Украины к ОРДЛО. Они хотят, чтобы украинские войска ушли с линии разделения – и открыли двум армейским корпусам путь в Украину. Ведь в так называемой "конституции ОРДЛО" в декабре они уже обозначили свою первую цель – расширение территории ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул Пионтковский.

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Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский

Он также убежден, что Россия это государство-террорист. "Они будут убивать украинских военнослужащих до тех пор, пока Зеленский окончательно не согласиться на их условия. Но Зеленский и его "партия мира" боится сказать о том, как Россия видит мир", – считает российский политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в который раз прикрывшись мирным населением.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Андрей Пионтковский
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Эта мерзость еще не здохла?
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3
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Слышу звук чубатых копыт....
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5
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Юг Руси
Юг Руси
Вроде взрослый дядька, а такую xyйню несёт ...
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6
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