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Присоединение Беларуси к России: украинцы дали прогноз

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На фоне последних событий между Беларусью и Россией украинцы уверены, что между странами ничего нового не произойдет.

По крайней мере такого мнения придерживается 51% читателей OBOZREVATEL, которые прошли опрос на тему "Путин решил "присоединить" Беларусь: что из этого выйдет". Всего в нем участвовали 12 565 человек.

Так, большая часть украинцев считает, что государство уже давно является пророссийским, потому кардинальных изменений в ближайшее время не будет.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Пресс-служба президента Беларуси

Зато 31% респондентов уверены, что Беларуси уготован старый украинский сценарий, а именно, полная зависимость от РФ.

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В свою очередь 9% опрошенных ответили, что президент страны Александр Лукашенко сумеет хитро выкрутить ситуацию в свою пользу. Такой же процент читателей придерживается противоположного мнения. Они считают, что белорусы восстанут, как украинцы в 2014 году.

Присоединение Беларуси к России: украинцы дали прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Тег
Беларусь
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Livesey David
Livesey David
Белорусы восстанут, как украинцы, хм, это против Януковича что ли?
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Semenov Igor
Semenov Igor
А зачем белоруссам восставать? Против чего - жизни в эдном государстве? Так их ни кто не заставляет, насильно не затаскивает. Не хотите - не надо, живите богато и счастливо, а главное независимо. Вопрос: Может ли страна, которая экономически зависит от другой страны, иметь полную независимость политически от той тстраны, от которой она экономически зависима? Иметь собственную независимую политику? А как долго страна, которая экономически в том или ином виде спонсирует другую страну, будет терпеть ее полную политическую независимость? Не хотят беларуссы быть в единой стране и иметь общевыработанную политическую стратегию, общую экономику - свободному свобода. ни кто не против, в конце-то-концов. Хотят быть зависимы от США или ЕС - полный вперед! Яркий пример - это свободная и независимая Украина, есть с кого брать пример или на чьем примере учиться. Бесплатный совет Украине - если Белоруссия примкнет к России или нет - в любом случае, то можете попытаться с Белоруссии взять денег за то, что Украина показала пример Белоруссии что такое полная независимость. Почему бы этому примеру не быть платным - пусть платят!
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хахол andrew
хахол andrew
Лишнехромосомные, вы хоть унитазы поставьте в своих ебенях, а потом от туда, хер с вами, можете и запускать чего-то, только не обляпайтесь😂
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
хахол andrew, кто о чем, а хохол об унитазах. Ведь их чистка это смысл его жизнедеятельности.
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