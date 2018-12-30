Присоединение Беларуси к России: украинцы дали прогноз

На фоне последних событий между Беларусью и Россией украинцы уверены, что между странами ничего нового не произойдет.
По крайней мере такого мнения придерживается 51% читателей OBOZREVATEL, которые прошли опрос на тему "Путин решил "присоединить" Беларусь: что из этого выйдет". Всего в нем участвовали 12 565 человек.
Так, большая часть украинцев считает, что государство уже давно является пророссийским, потому кардинальных изменений в ближайшее время не будет.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Пресс-служба президента Беларуси
Зато 31% респондентов уверены, что Беларуси уготован старый украинский сценарий, а именно, полная зависимость от РФ.
В свою очередь 9% опрошенных ответили, что президент страны Александр Лукашенко сумеет хитро выкрутить ситуацию в свою пользу. Такой же процент читателей придерживается противоположного мнения. Они считают, что белорусы восстанут, как украинцы в 2014 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".
Лукашенко ответил, что шантажировать и пытаться наклонить страну наглыми заявлениями об "интеграции", — бесполезно. Несмотря на это, 29 декабря он отправился в Москву "договариваться".
По итогам встречи лидеров двух стран Песков сказал, что речь о присоединении пока не идет.
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