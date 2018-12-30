Присоединение Беларуси к России: украинцы дали прогноз

На фоне последних событий между Беларусью и Россией украинцы уверены, что между странами ничего нового не произойдет.

По крайней мере такого мнения придерживается 51% читателей OBOZREVATEL, которые прошли опрос на тему "Путин решил "присоединить" Беларусь: что из этого выйдет". Всего в нем участвовали 12 565 человек.

Так, большая часть украинцев считает, что государство уже давно является пророссийским, потому кардинальных изменений в ближайшее время не будет.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Пресс-служба президента Беларуси

Зато 31% респондентов уверены, что Беларуси уготован старый украинский сценарий, а именно, полная зависимость от РФ.

В свою очередь 9% опрошенных ответили, что президент страны Александр Лукашенко сумеет хитро выкрутить ситуацию в свою пользу. Такой же процент читателей придерживается противоположного мнения. Они считают, что белорусы восстанут, как украинцы в 2014 году.

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