Пришло похолодание: синоптики предупредили об изменении погоды в Украине

В субботу, 2 июня, по всей Украине похолодает, жары в ближайшие дни не предвидится.

По всей Украине сухо, только местами пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем в стране +21...+23 градусов; ночные показатели будут от +10...+12. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +20...+22, ночью +9...+11.

На севере Украины синоптики обещают дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +19...+21 , ночью +9...+11.

В городах восточной Украины ожидается преимущественно дождь с грозами. Температура днем +21...+23, ночью +9...+11.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +24..+26, ночью +13...+15.

В западной части ожидается без осадков. Температура воздуха в регионе ожидается +21..+23, ночью +7...+9.

Как сообщал OBOZREVATEL, весь июнь в этом году будет теплым, июль принесет грозы, а в августе страну накроет знойная погода.