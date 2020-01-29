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30 января • обновлено в 01:00
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Пришли в шубах и подарили батон: сеть шокировал циничный поступок с пенсионерами в Крыму

1.5т
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В оккупированном Крыму пережившим блокаду Ленинграда пенсионерам подарили по батону.

Инцидент произошел в Керчи. Представительницы оккупационной власти нагрянули в гости к пожилым людям, вырядившись в дорогие шубы.

В Крыму пенсионерам подарили по батону

В Крыму пенсионерам подарили по батону

фото из сети

В Крыму пенсионерам подарили по батону

В Крыму пенсионерам подарили по батону

фото из сети

При этом пенсионерам "чиновницы" подарили по батону и медали, пригласив для "фиксации" фотографа. После гневной реакции сети "глава горсовета" Керчи Мая Хужина заявила, что "эти люди не нуждаются в подарках".

"Цинизм и полный трэш!" "Даже на батон не похоже", "Издевательство", – возмущаются в сети.

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В Крыму пенсионерам подарили по батону

В Крыму пенсионерам подарили по батону

фото из сети

В Крыму пенсионерам подарили по батону

В Крыму пенсионерам подарили по батону

фото из сети

В Крыму пенсионерам подарили по батону

В Крыму пенсионерам подарили по батону

фото из сети

В Крыму пенсионерам подарили по батону

В Крыму пенсионерам подарили по батону

фото из сети

Пришли в шубах и подарили батон: сеть шокировал циничный поступок с пенсионерами в Крыму
Пришли в шубах и подарили батон: сеть шокировал циничный поступок с пенсионерами в Крыму
Пришли в шубах и подарили батон: сеть шокировал циничный поступок с пенсионерами в Крыму
Пришли в шубах и подарили батон: сеть шокировал циничный поступок с пенсионерами в Крыму
Пришли в шубах и подарили батон: сеть шокировал циничный поступок с пенсионерами в Крыму

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как оккупанты изуродовали Крым, теперь людям просто негде гулять.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Це якесь цинічне знущання але що можна чекати від Мордора!!!Країна імбіцилів і алкашів
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