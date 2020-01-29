Пришли в шубах и подарили батон: сеть шокировал циничный поступок с пенсионерами в Крыму

В оккупированном Крыму пережившим блокаду Ленинграда пенсионерам подарили по батону.

Инцидент произошел в Керчи. Представительницы оккупационной власти нагрянули в гости к пожилым людям, вырядившись в дорогие шубы.

В Крыму пенсионерам подарили по батону фото из сети

В Крыму пенсионерам подарили по батону фото из сети

При этом пенсионерам "чиновницы" подарили по батону и медали, пригласив для "фиксации" фотографа. После гневной реакции сети "глава горсовета" Керчи Мая Хужина заявила, что "эти люди не нуждаются в подарках".

"Цинизм и полный трэш!" "Даже на батон не похоже", "Издевательство", – возмущаются в сети.

В Крыму пенсионерам подарили по батону фото из сети

В Крыму пенсионерам подарили по батону фото из сети

В Крыму пенсионерам подарили по батону фото из сети

В Крыму пенсионерам подарили по батону фото из сети

Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам батон

Сдобным белым хлебом керченских стариков поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда pic.twitter.com/QZZhJvOCiS — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) January 29, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как оккупанты изуродовали Крым, теперь людям просто негде гулять.

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