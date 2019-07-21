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Пришли тысячи: в Хмельницком попрощались с погибшим снайпером ВСУ

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В воскресенье, 21 июля, в Хмельницком провели в последний путь 28-летнего снайпера ВСУ Богдана Бигуса, погибшего во время выполнения боевого задания в зоне ООС на Донбассе.

Герой служил в 8 полке специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Первыми попрощаться с защитником пришли его сослуживцы. Траурная церемония состоялась в клубе воинской части. Затем побратимы Богдана Бигуса образовали живой коридор по диагонали строевого плаца и, склонив головы, отдали ему дань памяти вместе с его родными и близкими.

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

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"На главной площади Хмельницкого – площади Независимости, почтить защитника Украины пришли тысячи жителей Хмельницкого, военнослужащие различных силовых структур и ведомств, ветераны войск спецназначения из Винниччины, Тернопольщины, Буковины, Житомирской и Киевской области", – говорится в сообщении.

Старшего солдата Богдана Бигуса похоронили на Аллее Героев городского кладбища. У него остались мать, жена и двое маленьких детей.

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Прощание с Богданом Бигусом

Прощание с Богданом Бигусом

Facebook Генштаба ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе утром 21 июля во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе Счастья (Луганщина) двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника. Они погибли из-за полученных травм.

19 июля на Донбассе также погибли двое украинских военнослужащих из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила: Александр Бардалым и Джерелейко Роман.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина Хмельницкий
Теги
ВСУ Генеральный штаб ВСУ
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Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Светлая память Герою Украины!
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
А что нет фоток, где вислоухие нерабы ползают на коленях?
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