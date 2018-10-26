''Пришла в истерике и заболела'': травля девочки из-за торта в школе получила продолжение

Ученица 6 класса харьковской школе № 151 Диана, которую унизили из-за отказа родителей участвовать в поборах, пришла после инцидента в истерике домой.

О том, как девочка справляется со скандалом, рассказала ее мама Татьяна Блинова в интервью "КП" в Украине". Женщина также пояснила, что родители сдают деньги на разные потребности в школе, в том числе на подарки учителям, что входит в отдельную сумму. И таких семей по всей Украине, которые с трудом собирают средства для ребенка, очень много.

"Диана заболела, у нее температура, а так все нормально. Мы дочке сказали, что она сильная, что ей и в дальнейшем придется отстаивать свои слова. Она получилась заложником ситуации, взрослых разборок. Она здесь вообще ни причем, а дети ее обвиняют. Мы с ней разговариваем, все объясняем. Но Диану очень многие поддерживают, нам передают письма родителей, вчера передали торт в качестве поддержки, Диану пригласили в Верховную Раду", – рассказала мама девочки.

Диана

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По словам Блиновой, директор Департамента образования позвонила и попросила прощения. Она также уточнила, что ребенка не собирает переводить в другую школу или класс, чтобы сбегать от проблеммы.

"Думаю, накал страстей сейчас утих, посмотрим, что будет, когда закончатся каникулы. Обещают, что будет проведен классный час, объяснена вся ситуация", – пояснила женщина.

Татьяна Блинова "КП в Украине"

Блинова также рассказала, что Диана после инцидента в школе пришла домой вся в слезах. Из-за чего мама была вынуждена написать в родительской группе в Viber, что обратится в инстанции. Женщина недоумевает, как классный руководитель могла отпустить заплаканного ребенка в истерике домой.

"Ее усадили и заставили смотреть, как другие едят. А потом написали в чате, мол, правильно: пусть Диана знает, что чужое есть нельзя. Даже если учитель считает, что права, нужно было позвонить родителям и вызвать, чтобы все решить. Самое обидное, что на собрании после ситуации с тортом родители не поняли сути конфликта. Я рада, что сейчас родители задумаются о праве сказать "нет!" поборам", – подчеркнула она.

Она также пояснила, что отказалась платить, когда одна из родительниц призвала по телефону сдать на подарок учителю на Новый год. В ответ на отказ женщина пригрозила сказать об этом педагогу. Блинова сказала, что учителя можно поощрять, но не по 150 грн с 30 человек.

"Мой муж – бывший педагог, он ушел со школы, так как директор требовал от него собирать с родителей деньги. Даже в нашем классе есть родители малообеспеченные. Они берут кредиты, чтобы ребенка тянуть, и при этом все равно сдают, так как боятся, что ребенка заклюют", – рассказала она, добавив, что родители несут деньги, потому что иначе это отобразиться на них.

"Что это вообще за праздник – конец первой четверти? Наверное, посчитали, раз много денег, то торт купим? Если подсчитать, то на эти деньги, которые они сдают на сладкий стол, каждую пятницу праздновать должны окончание недели", – подчеркнула женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с Дианой в школе вызвала скандал в сети. Девочку поставили к доске, пока остальным детям раздали по два куска торта, а мальчики из класса снимали, как она плачет. Позже представитель родительского актива Наталья Толяренко извинилась и получила общественное порицание.

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