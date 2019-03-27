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"Пришельцы с автоматами": Цимбалюк ярко ответил омбудсмену Путина об оккупантах

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Журналист Роман Цимбалюк возмутился из-за формулировки, которую применяет уполномоченная президента России по правам человека Татьяна Москалькова по отношению к оккупантам, оказавшимся в тюрьмах Украины.

Она без малейших на это оснований называет их "незаконно удерживаемыми в связи с политической деятельностью лицами". Такую же риторику продвигает и Министерство иностранных дел России, подчеркнул Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Думаю, нашим российским небратьям нужно пожелать, чтобы у них в стране пришельцы из других государств с помощью автомата занимались "политической деятельностью". Аминь", — с сарказмом обратился украинский журналист к официальным представителям страны-агрессора.

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Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что спустя пять лет после вторжения России в Крым и на Донбасс украинцы уже не сомневаются в необходимости уничтожать оккупантов и решительно настроены на борьбу с ними. Кроме того, он предупредил захватчиков, что их близким придется умываться слезами.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Роман ЦимбалюкТатьяна Москалькова
Место
Украина
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