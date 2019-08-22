Припечет до +36: синоптики дали прогноз по последней жаре в Украине

В Украине в четверг, 22 августа, по-прежнему будет сухо и местами очень жарко.

Так, как сообщает Укргидрометцентр, лишь на западе страны днем и на севере Левобережья ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, на юге и востоке 18-23°; днем в большинстве западных, северных и Винницкой областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южных и восточных областях до 36°.

Погода в Украине "24"

В Киеве 22 августа без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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