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Припечет до +34! Синоптики дали адский прогноз по Украине

4.4тЧитать материал на украинском

В Украине в среду, 12 июня, температура воздуха поднимется до +34. По всей территории будет сухая солнечная погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 29-34°.

Новости
Жара до +37° и дожди: появился детальный прогноз погоды на лето в Украине

Жара в Украине

Жара в Украине

Иллюстрация

В Киеве 13 июня сухо и жарко. Температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Припечет до +34! Синоптики дали адский прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня на трассе Бердичев – Житомир выпало огромное количество осадков в виде града и мелкого снега.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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