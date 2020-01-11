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11 января • обновлено в 13:58
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"Принял неверное решение": оператора ПВО Ирана обвинили в катастрофе над Тегераном

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В Иране сообщили о неисправной связи у оператора системы ПВО, сбившей украинский Boeing под Тегераном 8 января.

Об этом рассказал командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде. По его словам, Boeing был определен оператором в качестве "вражеского объекта", однако из-за помех в связи он не доложил об этом командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру крылатую ракету, сообщает IRNA.

"Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели", – рассказал генерал.

"Принял неверное решение": оператора ПВО Ирана обвинили в катастрофе над Тегераном

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

  • Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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Автор
Глеб Иванов
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Santi Amonito
Santi Amonito
Еще одни "векеес"?, - тогда не удивительно, что они к@ц@подобные "братья" - такие же ж0_порукие. У этого "оператора" в это время намаз - потому и совковая рухлядь из к@ц@пстана так "сработала" на "автомате".
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ПіздёЖ СупергероЙ
ПіздёЖ СупергероЙ
шо за *йня все сам？！
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