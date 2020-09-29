Принудительный выкуп скважин не решит проблему с водой в Крыму – РосСМИ

Принудительный выкуп скважин и колодцев у жителей оккупированного Крыма не решит проблему с водой для оккупантов.

Как сообщило издание 360tv, согласно "законам" в Крыму действительно могут выкупать имущество, если это необходимо для "нужд республики". Если человек откажется, то это можно сделать через "суд". Однако сама процедура достаточно бюрократически затянута, поэтому в ближайшее время ни у кого забрать скважины не смогут.

При этом заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов отметил, что запас емкости в скважинах небольшой. А значительный забор может привести к подсасыванию соленых или грязных вод.

"И скважина просто выйдет из эксплуатации, если мы будем брать из нее воды больше, чем это положено в соответствии с ресурсами подземных вод. Бесконтрольно эксплуатировать их, конечно, нельзя", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы, а в случае отказа владельцев – привлекать прокуратуру. Он назвал воду "стратегическим сырьем", которое не может быть в чьей-то собственности.

Ранее стало известно, что в Крыму из кранов продолжает течь ржавая жидкость вместо воды. Оккупанты ограничили водоснабжение для жителей полуострова.