1. Украина – страна западной цивилизации

2. Украинский язык – единственный государственный

3. В личном общении люди сами решают какой язык использовать

4. Государство – это мы. Мы выбрали политиков, нам за них отвечать

5. Нет честных чиновников и политиков. Есть недоизученные

6. Политиков оценивать по делам, а не словам и обещаниям

7. У Государства нет денег. Это наши с вами деньги

8. Требуете денег с государства – значит требуете их у своих сограждан

9. Если газ (или любой товар) ниже рыночной стоимости – значит за вас кто-то доплатил.

10. Чиновники и депутаты - не волонтеры, они должны получать рыночную зарплату.

11. Законов должно быть мало. Чиновников должно быть мало. Государства должно быть мало

12. Все что может быть в электронном виде - должно быть в электронном виде

13. Право собственности - священно

14. Конкуренция – основа экономики. Все что мешает конкуренции должно умереть

15. Если вы не конкурентноспособны на глобальном рынке – вы будете нищими.

16. Образование – лучший способ инвестирования

17. Совершенствуйтесь, развивайтесь, учитесь. В любом возрасте

18. Учите английский язык

19. Делайте что-то вместе с соседями. Участвуйте в жизни города, района, области, где живете.

20. Уделяйте часть времени социальным или политическим проектам

21. Не ждите перемен, будьте частью их

22. Любите свою работу. Не нравится работа – меняйте ее

23. Цените время. Расставляйте приоритеты

24. Не нойте. Ваши проблемы чужих людей не волнуют

25. Только вы причина всех ваших успехов и неудач