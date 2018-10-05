МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Филипп Духлий
Филипп Духлий
ДизайнерВсе статьи автора

Принципы здорового украинца

914

1. Украина – страна западной цивилизации

2. Украинский язык – единственный государственный

3. В личном общении люди сами решают какой язык использовать

4. Государство – это мы. Мы выбрали политиков, нам за них отвечать

5. Нет честных чиновников и политиков. Есть недоизученные

6. Политиков оценивать по делам, а не словам и обещаниям

7. У Государства нет денег. Это наши с вами деньги

8. Требуете денег с государства – значит требуете их у своих сограждан

9. Если газ (или любой товар) ниже рыночной стоимости – значит за вас кто-то доплатил.

10. Чиновники и депутаты - не волонтеры, они должны получать рыночную зарплату.

Новости
Кто же спаситель Украины?

11. Законов должно быть мало. Чиновников должно быть мало. Государства должно быть мало

12. Все что может быть в электронном виде - должно быть в электронном виде

13. Право собственности - священно

14. Конкуренция – основа экономики. Все что мешает конкуренции должно умереть

15. Если вы не конкурентноспособны на глобальном рынке – вы будете нищими.

16. Образование – лучший способ инвестирования

17. Совершенствуйтесь, развивайтесь, учитесь. В любом возрасте

18. Учите английский язык

19. Делайте что-то вместе с соседями. Участвуйте в жизни города, района, области, где живете.

Новости
Новости Крымнаша. Путин назвал предателей Украины подонками!

20. Уделяйте часть времени социальным или политическим проектам

21. Не ждите перемен, будьте частью их

22. Любите свою работу. Не нравится работа – меняйте ее

23. Цените время. Расставляйте приоритеты

24. Не нойте. Ваши проблемы чужих людей не волнуют

25. Только вы причина всех ваших успехов и неудач

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Филипп ДухлийФилипп Духлий
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Филиппа Духлия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Хорошо сказано! Автор - браво!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Моня
Моня
Есть встречные вопросы к "пану" духлику - ПОЧЕМУ: 1. Народ Украины доводят до нищеты. 2. Разваливают остатки экономики. 3. Разрушают систему образования и здравоохранения. 4. От имени людей влезают в государственный долг. 5. Вынуждают покидать родную страну в поисках достойного заработка. 6. Отменяют миллионам их законные льготы. 7. Отправляют людей на бессмысленную смерть вместо того, чтобы решать вопросы политически. 8. Олигархи богатеют в то время, как народ беднеет. 9. Лишают нынешнее поколение будущих пенсий. 10. В Украине разжигают межнациональную рознь и ненависть. 11. Возрождают и реабилитируют нацизм. 12. Выпускают из тюрем бандитов и убийц, стимулируя этим рост преступности... ПОЧЕМУ ВСЁ ЭТО ПРОИСХОДИТ, духлик?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Моня, иди нахуй, матня смердючая!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Україночка Щира
Україночка Щира
Боже, как прекрасно!!! Просто принципы адекватного, разумного человека, гражданина своей страны. Дай бог, чтобы все граждане руководствовались этим.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги