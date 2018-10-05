1. Украина – страна западной цивилизации
2. Украинский язык – единственный государственный
3. В личном общении люди сами решают какой язык использовать
4. Государство – это мы. Мы выбрали политиков, нам за них отвечать
5. Нет честных чиновников и политиков. Есть недоизученные
6. Политиков оценивать по делам, а не словам и обещаниям
7. У Государства нет денег. Это наши с вами деньги
8. Требуете денег с государства – значит требуете их у своих сограждан
9. Если газ (или любой товар) ниже рыночной стоимости – значит за вас кто-то доплатил.
10. Чиновники и депутаты - не волонтеры, они должны получать рыночную зарплату.
11. Законов должно быть мало. Чиновников должно быть мало. Государства должно быть мало
12. Все что может быть в электронном виде - должно быть в электронном виде
13. Право собственности - священно
14. Конкуренция – основа экономики. Все что мешает конкуренции должно умереть
15. Если вы не конкурентноспособны на глобальном рынке – вы будете нищими.
16. Образование – лучший способ инвестирования
17. Совершенствуйтесь, развивайтесь, учитесь. В любом возрасте
18. Учите английский язык
19. Делайте что-то вместе с соседями. Участвуйте в жизни города, района, области, где живете.
20. Уделяйте часть времени социальным или политическим проектам
21. Не ждите перемен, будьте частью их
22. Любите свою работу. Не нравится работа – меняйте ее
23. Цените время. Расставляйте приоритеты
24. Не нойте. Ваши проблемы чужих людей не волнуют
25. Только вы причина всех ваших успехов и неудач
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.