"Принципиальная позиция": спикер штаба Зеленского сделал заявление по русскому языку

Спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал публичное общение на русском языке своей принципиальной позицией.

В прямом эфире ток-шоу "Право на владу" он подчеркнул, что такое решение принял после начала агрессии России, чтобы вопреки кремлевской пропаганде показать, что русскоязычных граждан Украины не надо "спасать". При этом отвечая на данный вопрос Разумков перешел на украинский.

"Да, это моя позиция. Я изначально от начала российской агрессии во время эфиров использую исключительно русский язык. Это моя принципиальная позиция. Я считаю, что ко мне, как человеку, который в быту и в жизни чаще всего использует именно русский, не надо приезжать на танках, приходить, как пришли в Крым или Донбасс по поводу того, чтобы от кого-то меня защищать. У меня все хорошо в моей стране", – сказал Разумков.

"Мне только коллеги и оппоненты из штабов задают эти вопросы. Никто из украинской общественности эти вопросы мне не ставит. Я очень благодарен за такую позицию украинского общества", – добавил он.

Он уточнил, что Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента будет общаться исключительно на украинском языке.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков озвучил позицию Владимира Зеленского по поводу оккупированных Россией территорий Украины.

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