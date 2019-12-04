Принесут бесплатно: Гончарук придумал, как доставлять пенсии "Укрпочтой"

С 1 января 2020 года почти 5 млн пенсионеров, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью, получат доставку пенсий и субсидий через "Укрпочту" бесплатно.

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук, государство позаботится о том, чтобы каждый пенсионер в следующем году вовремя был обеспечен пенсией, передает Правительственный портал.

По его словам, правительство уладило ситуацию с тарифами для "Укрпочты", сделав их соответствующими сегодняшним реалиям, что и дало возможность бесплатной для людей доставки.

Алексей Гончарук Правительственный портал

"Тарифы на доставку пенсий не менялись уже 15 лет. Сегодня они абсолютно не покрывают даже прямые организационные расходы "Укрпочты". Только в этом году убытки компании за доставку пенсий составят 1,5 млрд грн, в 2018 году – 1,2 млрд. Эта ситуация ставила под угрозу доставку пенсий "Укрпочтой" с 1 января 2020. Правительство эту ситуацию уладило – мы установили адекватные современным реалиям тарифы на оплату доставки и выделили дополнительные 900 млн грн на следующий год", – сообщил Гончарук.

По его словам, особенно важным такое решение является для жителей маленьких городов и отдаленных регионов Украины. Там, кроме стационарных, работают также передвижные отделения "Укрпочты".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат. В частности, новые тарифы в городах составят 1,15%, а в селах и пгт 2,3% от суммы выплаты.

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