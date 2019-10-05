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5 октября • обновлено в 19:25
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"Принесли ошейник и намордник!" Мендель громко пожаловалась на "травлю, буллинг и харассмент". Видео

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель пожаловалась на волну "травлю, буллинг и харассмента" после инцидента с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко, которого она толкнула.

Так, журналисты Bihus.info спросили у спикера украинского гаранта, не хочет ли она извиниться за ситуацию с их коллегой. На это Мендель заявила, что с ней связались с комитета по свободе слова по поводу Андрушко и отметила, что общалась с журналистом лично. При этом никаких обид или возмущений относительно инцидента он не высказывал.

"Началась какая-то манипуляция, там кто-то начал уже какие-то вещи, совершенно абсурдные, что я кого-то домогалась. Я извиняюсь, но когда мы говорим о вопросах свободы слова мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля", – подчеркнула пресс-секретарь президента.

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Юлия Мндель толкнула журналиста

Юлия Мндель толкнула журналиста

Обозреватель

Также она пожаловалась, что к Офису президента для нее принесли ошейник и намордник, а пост об этом распространил другой журналист от "Радио Свободы" – Михаил Ткач.

"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харассмента. И в данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми и определиться, где вообще все те обиженные взялись. Потому что так много лжи, манипуляций и всего. Будем определяться на комитете по свободе слова, я приду", – подытожила Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента журналисты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить Юлию Мендель.

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Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский
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Евгений Фокс
Евгений Фокс
очередная сопливая шалашовка
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