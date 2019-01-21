''Примут с хлебом и солью'': в ''Правом секторе'' заговорили о присоединении Кубани к Украине

"Правый сектор" не исключает силовой возврат Кубани, но склоняется к тому, что регион сам вернется в состав Украины после падения путинского режима.

"Безусловно, исторически Кубань – это территория Украины. Просто сейчас у нашего государства не хватит силы начинать войну за эту территорию. Если бы, например, к власти пришли националисты, то мы теми или иными способами, политическими, или даже военными, свои исторические территории забирали бы", – об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский.

Карта Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Он напомнил, что Россия аннексировала украинский Крым, потому что считает полуостров исторически своей территорией, хотя он таковым не является.

"Но Россия открыто пошла на агрессию и отжала Крым у Украины. А почему мы так не можем? Если нам будут помогать США, пожалуйста, это прекрасно, пусть помогают. Я тут не вижу ничего отрицательного, если учесть, что это наши исторические территории. Там до сих пор в небольших городах и селах разговаривают на украинском языке, правда суржиком. И если это является российской территорией, то с какой радости там говорят на украинском языке?", – отметил представитель "ПС".

Карта Украины с Кубанью "Радио Свобода"

Впрочем, Скоропадский уверен, что после развала РФ на отдельные независимые государства, исторически украинские территории в составе России отойдут в пользу Украины.

"Захватывать эти территории никто не будет, после падения Путина мы туда будем ехать и нести хлеб и соль нашим гражданам, которые из-за такой сложной советской истории оказались в оккупационном режиме тогдашнего СССР, а теперь РФ. Я думаю, что и мы им принесем хлеб и соль, и они нам принесут хлеб и соль, и приедем мы туда не на танках. И тогда эти области станут территорией Украины", – убежден Скоропадский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий подчеркивал, что Украина не посягает на государственные границы России, но "память об украинской Кубани должна оставаться".

Ученый-демограф Анатолий Вишневский заявил, что кубанские казаки, которые сейчас проживают на территории России в Северном Кавказе, — это бывшие украинцы.

Лидер движения "Организация украинских националистов", ветеран АТО Николай Коханивский выразил мнение, что территории Кубани, исторического региона на Северном Кавказе, должны принадлежать Украине, а не России.

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