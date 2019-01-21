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''Примут с хлебом и солью'': в ''Правом секторе'' заговорили о присоединении Кубани к Украине

4.1тЧитать материал на украинском

"Правый сектор" не исключает силовой возврат Кубани, но склоняется к тому, что регион сам вернется в состав Украины после падения путинского режима.

"Безусловно, исторически Кубань – это территория Украины. Просто сейчас у нашего государства не хватит силы начинать войну за эту территорию. Если бы, например, к власти пришли националисты, то мы теми или иными способами, политическими, или даже военными, свои исторические территории забирали бы", – об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский.

Карта Украины с Кубанью

Карта Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Он напомнил, что Россия аннексировала украинский Крым, потому что считает полуостров исторически своей территорией, хотя он таковым не является.

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"Но Россия открыто пошла на агрессию и отжала Крым у Украины. А почему мы так не можем? Если нам будут помогать США, пожалуйста, это прекрасно, пусть помогают. Я тут не вижу ничего отрицательного, если учесть, что это наши исторические территории. Там до сих пор в небольших городах и селах разговаривают на украинском языке, правда суржиком. И если это является российской территорией, то с какой радости там говорят на украинском языке?", – отметил представитель "ПС".

Карта Украины с Кубанью

Карта Украины с Кубанью

"Радио Свобода"

Впрочем, Скоропадский уверен, что после развала РФ на отдельные независимые государства, исторически украинские территории в составе России отойдут в пользу Украины.

"Захватывать эти территории никто не будет, после падения Путина мы туда будем ехать и нести хлеб и соль нашим гражданам, которые из-за такой сложной советской истории оказались в оккупационном режиме тогдашнего СССР, а теперь РФ. Я думаю, что и мы им принесем хлеб и соль, и они нам принесут хлеб и соль, и приедем мы туда не на танках. И тогда эти области станут территорией Украины", – убежден Скоропадский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий подчеркивал, что Украина не посягает на государственные границы России, но "память об украинской Кубани должна оставаться".

  • Ученый-демограф Анатолий Вишневский заявил, что кубанские казаки, которые сейчас проживают на территории России в Северном Кавказе, это бывшие украинцы.

  • Лидер движения "Организация украинских националистов", ветеран АТО Николай Коханивский выразил мнение, что территории Кубани, исторического региона на Северном Кавказе, должны принадлежать Украине, а не России.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Артем Скоропадский
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вы на Кубань только в качестве пленных можете попасть,дебилоиды шароварные,клоуны во всем,о чем бы не вякали.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Скоропадский ,скоропадский .... а скоропадский !!! Был помню на Украине уже такой гетьман . Тоже о судьбах Украины рассуждал ,сто лет назад,Сбежал потом ... с немцами.. в Германию . там и подох презираемый всеми
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CARGO 100
CARGO 100
Вас ждут с двустволкой и с пыжами в патронах из хлебного мякиша. В одном стволе соль, во втором перец ...
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