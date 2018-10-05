Приморозит: синоптики уточнили резкое похолодание в Украине

В Украине в пятницу, 5 октября, днем ожидается солнечная погода, а ночью придут заморозки.

Виной всему антициклон, сформировавшийся в прохладной воздушной массе, которая охватит всю территорию страны, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков в Украине не предвидится. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме крайнего юга и востока), а в западных областях местами и в воздухе, ожидаются заморозки 0-5°; днем 12-17° тепла, на высокогорье Карпат 5-10°.

В Киеве 5 октября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем около 15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие пять дней, с 5 по 9 октября, ожидаются заморозки, осадков не прогнозируется.