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Приморозит: синоптики уточнили резкое похолодание в Украине

3.3тЧитать материал на украинском

В Украине в пятницу, 5 октября, днем ожидается солнечная погода, а ночью придут заморозки.

Виной всему антициклон, сформировавшийся в прохладной воздушной массе, которая охватит всю территорию страны, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков в Украине не предвидится. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Новости
Всю Украину накроют заморозки: синоптик уточнила прогноз на начало октября

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме крайнего юга и востока), а в западных областях местами и в воздухе, ожидаются заморозки 0-5°; днем 12-17° тепла, на высокогорье Карпат 5-10°.

В Киеве 5 октября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем около 15°.

Приморозит: синоптики уточнили резкое похолодание в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие пять дней, с 5 по 9 октября, ожидаются заморозки, осадков не прогнозируется.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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