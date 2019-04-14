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Приморозит: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

1.4тЧитать материал на украинском

В Украине в воскресенье, 14 апреля, ожидается существенное похолодание, вплоть до заморозков.

Так, в западных, северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской областях без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, в западных областях и в Житомирской области на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 5-10° тепла, в Карпатах 1-5° тепла.

На остальной территории прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, отдельные грозы; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

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Приморозит: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

В Киеве 14 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

Приморозит: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде областей Украины в ночь с 14 на 15 апреля ожидаются заморозки, уровень опасности "желтый" и "оранжевый".

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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