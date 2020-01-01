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1 января • обновлено в 23:47
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Приморозит: синоптик уточнила прогноз погоды на 2 января

1.1т
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В четверг, 2 января, осадков в Украине не ожидается, а погода будет способствовать прогулкам на свежем воздухе.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в ночь с 1 на 2 января опустится до небольшого мороза, а "днем поднимется до вялых "плюсов".

"Ветер стихнет. То есть, можно будет погулять и подышать свежим воздухом", – отметила синоптик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали точный прогноз погоды в Украине до конца праздничной недели. Страну настигнет похолодание с мокрым снегом.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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