Приморозит: синоптик уточнила прогноз погоды на 2 января

В четверг, 2 января, осадков в Украине не ожидается, а погода будет способствовать прогулкам на свежем воздухе.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в ночь с 1 на 2 января опустится до небольшого мороза, а "днем поднимется до вялых "плюсов".

"Ветер стихнет. То есть, можно будет погулять и подышать свежим воздухом", – отметила синоптик.

Морозная погода в Украине Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали точный прогноз погоды в Украине до конца праздничной недели. Страну настигнет похолодание с мокрым снегом.

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